Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Спартак М — Динамо Мх. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Арбитр Федотов оценил момент с Маркиньосом и удаление в матче «Спартак» — «Динамо» Мх

Арбитр Федотов оценил момент с Маркиньосом и удаление в матче «Спартак» — «Динамо» Мх
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов высказался об эпизоде с не назначенным пенальти в эпизоде с полузащитником московского «Спартака» Маркиньосом в концовке первого тайма матча 1-го тура Российской Премьер-Лиги с махачкалинским «Динамо», а также удалении игрока дагестанцев Мохамеда Аззи. Встреча проходит в эти минуты. «Спартак» выигрывает со счётом 1:0.

Мир Российская Премьер-лига . 1-й тур
19 июля 2025, суббота. 20:30 МСК
Спартак М
Москва
2-й тайм
1 : 0
Динамо Мх
Махачкала
1:0 Маркиньос – 37'    
Удаления: нет / Аззи – 53'

«Для меня эпизод с Маркиньосом в штрафной в начале второго тайма — это не фол, он дорисовывал. Карточка тут была за неспортивное поведение. Когда для него была рука – это фол, потом Заболотный толкал двумя руками – продолжил. Я не могу объяснить за Казарцева, что у него в голове. Трактовка единоборств у него абсолютно разная, никакого единства.

Да даже по второй жёлтой карточке Аззи в матче «Спартака» и Махачкалы есть вопросы – да, он идёт второй, но контакт там еле-еле… Какая это вторая жёлтая карточка? Потому что он в перерыве посмотрел повтор моментов и решил, что в первом тайме ошибся? Казарцев – это отдельная история, невозможно понять, что творится в его голове», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Материалы по теме
«Спартак» обыгрывает «Динамо» Мх! Но москвичам не засчитали уже четыре мяча! LIVE
Live
«Спартак» обыгрывает «Динамо» Мх! Но москвичам не засчитали уже четыре мяча! LIVE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android