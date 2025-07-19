Арбитр Федотов оценил момент с Маркиньосом и удаление в матче «Спартак» — «Динамо» Мх

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов высказался об эпизоде с не назначенным пенальти в эпизоде с полузащитником московского «Спартака» Маркиньосом в концовке первого тайма матча 1-го тура Российской Премьер-Лиги с махачкалинским «Динамо», а также удалении игрока дагестанцев Мохамеда Аззи. Встреча проходит в эти минуты. «Спартак» выигрывает со счётом 1:0.

«Для меня эпизод с Маркиньосом в штрафной в начале второго тайма — это не фол, он дорисовывал. Карточка тут была за неспортивное поведение. Когда для него была рука – это фол, потом Заболотный толкал двумя руками – продолжил. Я не могу объяснить за Казарцева, что у него в голове. Трактовка единоборств у него абсолютно разная, никакого единства.

Да даже по второй жёлтой карточке Аззи в матче «Спартака» и Махачкалы есть вопросы – да, он идёт второй, но контакт там еле-еле… Какая это вторая жёлтая карточка? Потому что он в перерыве посмотрел повтор моментов и решил, что в первом тайме ошибся? Казарцев – это отдельная история, невозможно понять, что творится в его голове», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.