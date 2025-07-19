Тедеев высказался о нехватке игроков у «Акрона» после ничьей с «Крыльями»

Главный тренер «Акрона» Заурбек Тедеев поделился мнением, что его команде недостаёт фланговых игроков и это повлияло на результат матча с «Крыльями Советов». Напомним, команды сыграли вничью 1:1 в матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026.

«Всех благодарю за этот большой праздник, когда звучит гимн России, всегда это вызывает дополнительные эмоции, начало чемпионата. Надеюсь, он будет увлекательным, увлекательнее, может быть, даже чем прошлый, посмотрим.

Что касается игры, то тяжёлый был матч, безусловно, подошли к нему немножко неожиданно. Мы всё-таки уверены были и надеемся, что исправим быстро эту ситуацию. Нам нужна конкуренция в команде. Это очень важно. Сегодня явно было видно, что как раз не хватило игроков, которые более активно действовали бы на флангах. Для нас важно именно найти, скажем так, ещё сильнее фланговых нападающих, чтобы мы могли равноценно заменять.

Поэтому здесь это пока наша беда, но, надеемся, всё будет лучше в скором времени. Очень надеюсь на наш спортивный блок», — сказал Тедеев на пресс-конференции.