Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Колумбия — Парагвай. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
03:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Спартак — Динамо Махачкала, результат матча 19 июля 2025, счет 1:0, 1-й тур РПЛ 2025/2026

«Спартак» начал новый сезон РПЛ с победы над махачкалинским «Динамо»
Комментарии

Завершился матч 1-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026, в котором встречались московский «Спартак» и махачкалинское «Динамо». Команды играли на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступил Василий Казарцев. Стартовый свисток судьи прозвучал в 20:30 мск. Хозяева поля одержали минимальную победу со счётом 1:0.

Мир Российская Премьер-лига . 1-й тур
19 июля 2025, суббота. 20:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 0
Динамо Мх
Махачкала
1:0 Маркиньос – 37'    
Удаления: нет / Аззи – 53'

На 38-й минуте бразильский вингер «Спартака» Маркиньос открыл счёт в матче. Этот мяч стал единственным во встрече. Отметим, что махачкалинцы играли вдесятером после удаления алжирского полузащитника Мохамеда Аззи на 53-й минуте.

В следующем туре красно-белые встретятся с калининградской «Балтикой». Игра состоится 26 июля. Махачкалинское «Динамо» проведёт матч с «Оренбургом». Он состоится 27 июля.

Материалы по теме
«Спартак» обыграл «Динамо» Мх! А судейство Казарцева вызвало скандал
Live
«Спартак» обыграл «Динамо» Мх! А судейство Казарцева вызвало скандал
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android