«Спартак» начал новый сезон РПЛ с победы над махачкалинским «Динамо»

Завершился матч 1-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026, в котором встречались московский «Спартак» и махачкалинское «Динамо». Команды играли на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступил Василий Казарцев. Стартовый свисток судьи прозвучал в 20:30 мск. Хозяева поля одержали минимальную победу со счётом 1:0.

На 38-й минуте бразильский вингер «Спартака» Маркиньос открыл счёт в матче. Этот мяч стал единственным во встрече. Отметим, что махачкалинцы играли вдесятером после удаления алжирского полузащитника Мохамеда Аззи на 53-й минуте.

В следующем туре красно-белые встретятся с калининградской «Балтикой». Игра состоится 26 июля. Махачкалинское «Динамо» проведёт матч с «Оренбургом». Он состоится 27 июля.