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Тренер «Сочи» Морено прокомментировал поражение команды в матче РПЛ с «Локомотивом»

Тренер «Сочи» Морено прокомментировал поражение команды в матче РПЛ с «Локомотивом»
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Главный тренер «Сочи» Роберт Морено высказался о поражении своей команды в матче 1-го тура РПЛ с «Локомотивом» (0:3).

Мир Российская Премьер-лига . 1-й тур
19 июля 2025, суббота. 18:00 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
3 : 0
Сочи
Сочи
1:0 Руденко – 81'     2:0 Воробьёв – 83'     3:0 Бакаев – 87'    

«К сожалению, в конце матча за шесть минут мы совершили грубые ошибки и пропустили три гола, поэтому результат — следствие допущенных нами ошибок.

Что касается самой игры, то казалось, что матч закончится вничью, потому что большую часть времени была достаточно равная игра. Мы знали, что нужно быть внимательными, играть собранно, потому что нам приходится расплачиваться за малейшие ошибки, которые мы совершаем.

Поэтому результат такой, какой он есть. Сейчас нам остаётся только готовиться к следующим матчам и продолжать работать», — приводит слова Морено официальный сайт «Сочи».

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Турнирная таблица РПЛ сезона-2025/2026
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