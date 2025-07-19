Арбитры не засчитали четыре гола «Спартака» в матче с «Динамо» Мх

В прошедшем матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026 между московским «Спартаком» и махачкалинским «Динамо» бригада арбитров во главе с Василием Казарцевым не засчитала четыре гола красно-белых. Отметим, что москвичи всё равно одержали победу со счётом 1:0.
Команды играли на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. Стартовый свисток судьи прозвучал в 20:30 мск. На 38-й минуте бразильский вингер «Спартака» Маркиньос открыл счёт в матче. Этот мяч стал единственным во встрече. Отметим, что махачкалинцы играли вдесятером после удаления алжирского полузащитника Мохамеда Аззи на 53-й минуте.
В следующем туре красно-белые встретятся с калининградской «Балтикой». Игра состоится 26 июля. Махачкалинское «Динамо» проведёт матч с «Оренбургом». Он состоится 27 июля.
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