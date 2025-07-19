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Нападающий сборной Ирландии Фергюсон близок к переходу в «Рому» — Романо

Нападающий сборной Ирландии Фергюсон близок к переходу в «Рому» — Романо
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Нападающий «Брайтон энд Хоув Альбион» Эван Фергюсон переходит в «Рому». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

По данным источника, клубы согласовали аренду футболиста с опцией выкупа в размере € 40 млн. Отмечается, что у игрока были и другие варианты продолжения карьеры, но он был готов перейти только в стан римлян.

С февраля футболист выступал за лондонский «Вест Хэм Юнайтед» на правах аренды. Игрок принял участие в восьми матчах «молотобойцев». По данным сайта Transfermarkt, текущая рыночная стоимость нападающего национальной команды Ирландии составляет € 25 млн.

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