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В «Пари НН» назначили капитана команды на сезон-2025/2026

В «Пари НН» назначили капитана команды на сезон-2025/2026
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«Пари Нижний Новгород» назначил капитаном команды на предстоящий сезон малийского полузащитника Мамаду Майга. Футболист успел провести за клуб 64 матча во всех турнирах.

«Мамаду с нами с 2022 года. За это время своей игрой и характером он заслужил бесконечную любовь болельщиков и по праву получил капитанскую повязку!» — сообщает клуб в телеграм-канале.

Кроме этого, нижегородцы назвали имена вице-капитанов, которыми стали голкипер Никита Медведев и полузащитник Николай Калинский.

Бывший капитан команды Кирилл Гоцук покинул клуб и перешёл в турецкий «Серик Беледиеспор».

Первый матч нового сезона Российской Премьер-лиги «Пари НН» проведёт 20 июля с «Краснодаром».

Мир Российская Премьер-лига . 1-й тур
20 июля 2025, воскресенье. 15:30 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Не начался
Краснодар
Краснодар
Кто победит в основное время?
П1
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П2
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