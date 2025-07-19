В «Пари НН» назначили капитана команды на сезон-2025/2026

«Пари Нижний Новгород» назначил капитаном команды на предстоящий сезон малийского полузащитника Мамаду Майга. Футболист успел провести за клуб 64 матча во всех турнирах.

«Мамаду с нами с 2022 года. За это время своей игрой и характером он заслужил бесконечную любовь болельщиков и по праву получил капитанскую повязку!» — сообщает клуб в телеграм-канале.

Кроме этого, нижегородцы назвали имена вице-капитанов, которыми стали голкипер Никита Медведев и полузащитник Николай Калинский.

Бывший капитан команды Кирилл Гоцук покинул клуб и перешёл в турецкий «Серик Беледиеспор».

Первый матч нового сезона Российской Премьер-лиги «Пари НН» проведёт 20 июля с «Краснодаром».