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Баринов освежался, Воробьёв праздновал в стиле Месси. Яркие фото разгромной победы «Локо»

Баринов освежался, Воробьёв праздновал в стиле Месси. Яркие фото разгромной победы «Локо»
Дмитрий Воробьёв и Дмитрий Баринов
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19 июля в Москве на стадионе «РЖД Арена» в матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги «Локомотив» одержал разгромную победу над «Сочи». Встреча завершилась со счётом 3:0 в пользу команды Михаила Галактионова.

Лучшие кадры с матча «Локомотив» — «Сочи» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.

Александр Руденко на 81-й минуте открыл счёт и обеспечил «Локомотиву» преимущество. Дмитрий Воробьёв забил второй гол москвичей на 83-й минуте. Зелимхан Бакаев на 87-й минуте забил третий мяч красно-зелёных. Кирилл Заика на 90+3-й минуте забил за сочинцев, но после просмотра VAR гол отменили.

В минувшем сезоне Российской Премьер-Лиги «Локомотив» занял шестое место в турнирной таблице. Чемпионом страны впервые в истории стал «Краснодар». «Сочи» по сумме двух стыковых матчей переиграл «Пари Нижний Новгород» (4:3) и спустя год отсутствия вернулся в высший дивизион российского первенства.

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