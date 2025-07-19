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В «Спартаке» раскритиковали судейство в матче с махачкалинским «Динамо»

В «Спартаке» раскритиковали судейство в матче с махачкалинским «Динамо»
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Генеральный директор московского «Спартака» Олег Малышев раскритиковал работу судей в матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором красно-белые переиграли махачкалинское «Динамо» со счётом 1:0. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Василием Казарцевым (Санкт-Петербург).

Мир Российская Премьер-лига . 1-й тур
19 июля 2025, суббота. 20:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 0
Динамо Мх
Махачкала
1:0 Маркиньос – 37'    
Удаления: нет / Аззи – 53'

«Качество судейства в сегодняшнем матче не соответствовало уровню РПЛ. Было слишком много моментов, которые трактовались некорректно. Это и игра рукой в штрафной, и несправедливо отменённый гол Литвинова, и наступ на Умярове, непоказанные жёлтые карточки. Конечно, мы будем обращаться в ЭСК и с нетерпением будем ждать вердикта», — передаёт слова Олега Малышева корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.

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