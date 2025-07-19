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Александр Мостовой прокомментировал победу «Спартака» в матче с «Динамо» Мх

Александр Мостовой прокомментировал победу «Спартака» в матче с «Динамо» Мх
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Бывший футболист сборных СССР и России Александр Мостовой высказался о победе московского «Спартака» в матче 1-го тура чемпионата России с махачкалинским «Динамо» (1:0).

Мир Российская Премьер-лига . 1-й тур
19 июля 2025, суббота. 20:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 0
Динамо Мх
Махачкала
1:0 Маркиньос – 37'    
Удаления: нет / Аззи – 53'

«Говоря о матче «Спартак» — «Динамо» Махачкала, будем отталкиваться от результата — три очка взяли, а кто будет вспоминать, как они достались? Мы помним, как Махачкала удивляла в прошлом сезоне, но сегодня «Спартак» полностью контролировал игру, моменты «Динамо» я и не припомню. Для них уход Касинтуры — огромная потеря, он многое делал на поле.

Аззи, конечно, паниковал сегодня с первых минут. Нигде не успевает, чуть пенальти в свои ворота не заработал. Я так и думал, что его либо удалят, либо он поскользнётся и убьёт кого-нибудь. Нужно было его успокоить, но в итоге он подвёл команду. Да, «Спартак» после удаления не забил, но был уверен, что заберёт эту игру», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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