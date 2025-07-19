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Тренер «Спартака» Станкович объяснил замену Солари в матче с «Динамо» Мх

Тренер «Спартака» Станкович объяснил замену Солари в матче с «Динамо» Мх
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Главный тренер московского «Спартака» Деян Станкович ответил на вопрос о причинах замены нападающего Пабло Солари на 46-й минуте матча 1-го тура РПЛ с махачкалинским «Динамо» (1:0).

Мир Российская Премьер-лига . 1-й тур
19 июля 2025, суббота. 20:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 0
Динамо Мх
Махачкала
1:0 Маркиньос – 37'    
Удаления: нет / Аззи – 53'

«Замена Солари произошла, потому что у него была жёлтая карточка. Никакой другой причины нет. Мы продолжали играть: забивали голы, но они отменялись из-за офсайда или других нарушений. В целом я доволен ребятами, это был первый матч. Мне понравилось. Я бы ничего не менял. В будущем будет много моментов, когда нам нужно будет терпеть и побеждать. Именно так закаляется коллектив и становится командой», — передаёт слова Станковича корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

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