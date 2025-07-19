Тренер «Спартака» Станкович объяснил замену Солари в матче с «Динамо» Мх

Главный тренер московского «Спартака» Деян Станкович ответил на вопрос о причинах замены нападающего Пабло Солари на 46-й минуте матча 1-го тура РПЛ с махачкалинским «Динамо» (1:0).

«Замена Солари произошла, потому что у него была жёлтая карточка. Никакой другой причины нет. Мы продолжали играть: забивали голы, но они отменялись из-за офсайда или других нарушений. В целом я доволен ребятами, это был первый матч. Мне понравилось. Я бы ничего не менял. В будущем будет много моментов, когда нам нужно будет терпеть и побеждать. Именно так закаляется коллектив и становится командой», — передаёт слова Станковича корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.