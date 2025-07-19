«Большой-большой» без комментариев». Станкович — о судействе в матче с «Динамо» Мх

Главный тренер московского «Спартака» Деян Станкович решил отказаться от комментариев по поводу работы судейской бригады во главе с Василием Казарцевым в матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором красно-белые обыграли махачкалинское «Динамо» со счётом 1:0. Единственный гол забил Маркиньос на 37-й минуте.

«По арбитрам — «большой-большой» без комментариев», — передаёт слова Станковича корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Стоит сказать, что в течение матча было не засчитано четыре гола московской команды. Кроме этого, главный арбитр дважды не назначил пенальти: когда Наилю Умярову наступили на ногу в штрафной площади и в момент попадания мяча в руку защитнику «Динамо» Мохамеду Аззи.