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Тренер «Крыльев Советов» Адиев прокомментировал ничейный результат в матче РПЛ с «Акроном»

Тренер «Крыльев Советов» Адиев прокомментировал ничейный результат в матче РПЛ с «Акроном»
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Главный тренер самарских «Крыльев Советов» Магомед Адиев прокомментировал ничейный результат в матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги с «Акроном» (1:1).

Мир Российская Премьер-лига . 1-й тур
19 июля 2025, суббота. 15:30 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
1 : 1
Крылья Советов
Самара
1:0 Неделчяру – 45+1'     1:1 Раков – 56'    

«Такая сложная, вязкая получилась игра. Думаю, начало матча где-то за «Акроном» было. Потом был отрезок, когда, в принципе, мы хорошо выходили в атаку, создали несколько моментов. И так она разбилась на отрезки. В конце получили этот гол, можно сказать, необязательно. Но хотя ты его когда пропускаешь, я сам себе говорю, значит, он должен быть обязательно.

Второй тайм, опять же, чуть получше стали, начали подниматься в атаку, забили гол. Но концовку, думаю, опять мы немного смазали. Думаю, где-то поострее был «Акрон», — сказал Адиев на пресс-конференции.

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