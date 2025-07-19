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Как вы оцените судейство Василия Казарцева в матче «Спартак» — «Динамо» Мх?

Как вы оцените судейство Василия Казарцева в матче «Спартак» — «Динамо» Мх?
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Завершился матч 1-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026, в котором встречались московский «Спартак» и махачкалинское «Динамо». Команды играли на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступил Василий Казарцев. Стартовый свисток судьи прозвучал в 20:30 мск. Хозяева поля одержали минимальную победу со счётом 1:0.

Мир Российская Премьер-лига . 1-й тур
19 июля 2025, суббота. 20:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 0
Динамо Мх
Махачкала
1:0 Маркиньос – 37'    
Удаления: нет / Аззи – 53'

Арбитры не зачитали четыре гола «Спартака» в матче, а также не стали назначать пенальти в пользу команды Деяна Станковича в двух спорных эпизодах.

«Чемпионат» предлагает своим читателям проголосовать в опросе на тему судейства в матче «Спартак» — «Динамо» Мх:

В следующем туре красно-белые встретятся с калининградской «Балтикой». Игра состоится 26 июля. Махачкалинское «Динамо» проведёт матч с «Оренбургом». Он состоится 27 июля.

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