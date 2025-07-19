Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Как вы оцените судейство Василия Казарцева в матче «Спартак» — «Динамо» Мх?

Завершился матч 1-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026, в котором встречались московский «Спартак» и махачкалинское «Динамо». Команды играли на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступил Василий Казарцев. Стартовый свисток судьи прозвучал в 20:30 мск. Хозяева поля одержали минимальную победу со счётом 1:0.

Арбитры не зачитали четыре гола «Спартака» в матче, а также не стали назначать пенальти в пользу команды Деяна Станковича в двух спорных эпизодах.

«Чемпионат» предлагает своим читателям проголосовать в опросе на тему судейства в матче «Спартак» — «Динамо» Мх:

В следующем туре красно-белые встретятся с калининградской «Балтикой». Игра состоится 26 июля. Махачкалинское «Динамо» проведёт матч с «Оренбургом». Он состоится 27 июля.