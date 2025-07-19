Деян Станкович оценил дебют Заболотного за «Спартак»

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович высказался о дебюте нападающего Антона Заболотного за красно-белых в матче 1-го тура РПЛ с махачкалинским Динамо (1:0).

— Как оцените Заболотного?

— Любой тренер был бы рад иметь такого футболиста, как Заболотный. Это фундаментально для любого тренера. Настоящий боец. Он выполнил всё. Он не сдаётся и ничего не боится. Я надеюсь, что смогу использовать его весь сезон. Поздравляю его с прекрасным дебютом, — передаёт слова Станковича корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

34-летний Заболотный стал игроком «Спартака» летом 2025 года, подписав контрактное соглашение по схеме «1+1». Минувший сезон форвард провёл в составе «Химок», где в 31 матче забил шесть голов и отдал шесть результативных передач.