Деян Станкович оценил дебют Заболотного за «Спартак»
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Главный тренер «Спартака» Деян Станкович высказался о дебюте нападающего Антона Заболотного за красно-белых в матче 1-го тура РПЛ с махачкалинским Динамо (1:0).
Мир Российская Премьер-лига . 1-й тур
19 июля 2025, суббота. 20:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 0
Динамо Мх
Махачкала
1:0 Маркиньос – 37'
Удаления: нет / Аззи – 53'
— Как оцените Заболотного?
— Любой тренер был бы рад иметь такого футболиста, как Заболотный. Это фундаментально для любого тренера. Настоящий боец. Он выполнил всё. Он не сдаётся и ничего не боится. Я надеюсь, что смогу использовать его весь сезон. Поздравляю его с прекрасным дебютом, — передаёт слова Станковича корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
34-летний Заболотный стал игроком «Спартака» летом 2025 года, подписав контрактное соглашение по схеме «1+1». Минувший сезон форвард провёл в составе «Химок», где в 31 матче забил шесть голов и отдал шесть результативных передач.
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