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Тренер «Спартака» Станкович стал рекордсменом по проценту сухих матчей в чемпионате России

Тренер «Спартака» Станкович стал рекордсменом по проценту сухих матчей в чемпионате России
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Московский «Спартак» переиграл махачкалинское «Динамо» в матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги со счётом 1:0. Эта победа сделала главного тренера красно-белых Деяна Станковича рекордсменом по проценту сухих матчей в чемпионате России. Об этом сообщает телеграм-канал Opta Sports.

Мир Российская Премьер-лига . 1-й тур
19 июля 2025, суббота. 20:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 0
Динамо Мх
Махачкала
1:0 Маркиньос – 37'    
Удаления: нет / Аззи – 53'

Красно-белые сыграли всухую в 18 матчах из 31 под руководством Станковича. Список лучших тренеров в истории РПЛ по данному показателю выглядит следующим образом:

Деян Станкович (58% сухих матчей, «Спартак»);

Мирча Луческу (57%, «Зенит»);

Роберто Манчини (57%, «Зенит»);

Владимир Федотов (53%, «Спартак»);

Массимо Каррера (46%, «Спартак»);

Андре Виллаш-Боаш (44%, «Зенит»);

Сергей Семак (41%, «Зенит»);

Курбан Бердыев (41%, «Рубин»);

Мурад Мусаев (40%, «Краснодар»);

Олег Романцев (40%, «Спартак»).

Деян Станкович работает в «Спартаке» с 2024 года.

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