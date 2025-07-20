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Тренер «Спартака» Станкович стал рекордсменом по проценту сухих матчей в чемпионате России

Московский «Спартак» переиграл махачкалинское «Динамо» в матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги со счётом 1:0. Эта победа сделала главного тренера красно-белых Деяна Станковича рекордсменом по проценту сухих матчей в чемпионате России. Об этом сообщает телеграм-канал Opta Sports.

Красно-белые сыграли всухую в 18 матчах из 31 под руководством Станковича. Список лучших тренеров в истории РПЛ по данному показателю выглядит следующим образом:

Деян Станкович (58% сухих матчей, «Спартак»);

Мирча Луческу (57%, «Зенит»);

Роберто Манчини (57%, «Зенит»);

Владимир Федотов (53%, «Спартак»);

Массимо Каррера (46%, «Спартак»);

Андре Виллаш-Боаш (44%, «Зенит»);

Сергей Семак (41%, «Зенит»);

Курбан Бердыев (41%, «Рубин»);

Мурад Мусаев (40%, «Краснодар»);

Олег Романцев (40%, «Спартак»).

Деян Станкович работает в «Спартаке» с 2024 года.