Игрок «Спартака» Мангаш высказался о конкуренции с Рябчуком

Крайний левый защитник московского «Спартака» Рикарду Мангаш высказался о конкуренции с Олегом Рябчуком за место в основном составе красно-белых. Сегодня, 19 июля, португалец вышел в основном составе на матч 1-го тура РПЛ с «Динамо» Мх (1:0) и провёл на поле все 90 минут.

«Я счастлив начинать сезон в стартовом составе. У нас здоровая конкуренция с Олегом Рябчуком. Это нормально в футболе: когда играет он, я прилагаю все усилия на тренировках, чтобы показать тренеру, что достоин места в составе. Думаю, со стороны Олега такая же реакция», — передает слова Мангаша корреспондент «Чемпионата» Николай Баранов.