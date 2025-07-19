Игрок «Спартака» Мангаш высказался о конкуренции с Рябчуком
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Крайний левый защитник московского «Спартака» Рикарду Мангаш высказался о конкуренции с Олегом Рябчуком за место в основном составе красно-белых. Сегодня, 19 июля, португалец вышел в основном составе на матч 1-го тура РПЛ с «Динамо» Мх (1:0) и провёл на поле все 90 минут.
Мир Российская Премьер-лига . 1-й тур
19 июля 2025, суббота. 20:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 0
Динамо Мх
Махачкала
1:0 Маркиньос – 37'
Удаления: нет / Аззи – 53'
«Я счастлив начинать сезон в стартовом составе. У нас здоровая конкуренция с Олегом Рябчуком. Это нормально в футболе: когда играет он, я прилагаю все усилия на тренировках, чтобы показать тренеру, что достоин места в составе. Думаю, со стороны Олега такая же реакция», — передает слова Мангаша корреспондент «Чемпионата» Николай Баранов.
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