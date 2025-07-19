Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Колумбия — Парагвай. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
03:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игрок «Спартака» Мангаш: отмена голов — эмоциональные качели, я не согласен

Игрок «Спартака» Мангаш: отмена голов — эмоциональные качели, я не согласен
Комментарии

Защитник «Спартака» Рикарду Мангаш высказался об эпизодах с отменёнными голами красно-белых в матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги с махачкалинским «Динамо» (1:0). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Василием Казарцевым (Санкт-Петербург).

Мир Российская Премьер-лига . 1-й тур
19 июля 2025, суббота. 20:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 0
Динамо Мх
Махачкала
1:0 Маркиньос – 37'    
Удаления: нет / Аззи – 53'

«Отмена голов команды — эмоциональные качели для меня. Могу сказать, что, на мой взгляд, в ворота «Динамо» Махачкала был пенальти. Не знаю, что там увидел судья. Офсайд у Маркиньоса или что-то ещё… Но в этом матче были судейские решения, с которыми я не согласен», — передает слова Мангаша корреспондент «Чемпионата» Николай Баранов.

В следующем туре высшего дивизиона чемпионата России московская команда сыграет с калининградской «Балтикой» 26 июля.

Материалы по теме
«Спартак» начал сезон победой вопреки. У команды Станковича забрали четыре гола!
«Спартак» начал сезон победой вопреки. У команды Станковича забрали четыре гола!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android