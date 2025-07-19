Игрок «Спартака» Мангаш: отмена голов — эмоциональные качели, я не согласен

Защитник «Спартака» Рикарду Мангаш высказался об эпизодах с отменёнными голами красно-белых в матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги с махачкалинским «Динамо» (1:0). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Василием Казарцевым (Санкт-Петербург).

«Отмена голов команды — эмоциональные качели для меня. Могу сказать, что, на мой взгляд, в ворота «Динамо» Махачкала был пенальти. Не знаю, что там увидел судья. Офсайд у Маркиньоса или что-то ещё… Но в этом матче были судейские решения, с которыми я не согласен», — передает слова Мангаша корреспондент «Чемпионата» Николай Баранов.

В следующем туре высшего дивизиона чемпионата России московская команда сыграет с калининградской «Балтикой» 26 июля.