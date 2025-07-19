Вратарь «Динамо» Мх высказался об отменённых голах «Спартака» в свои ворота

Вратарь махачкалинского «Динамо» Тимур Магомедов рассказал о своих эмоциях от пропущенных голов в матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026, в котором его команда проиграла «Спартаку» со счётом 0:1. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Василием Казарцевым (Санкт-Петербург).

«Я бы ни с чем не сравнивал эмоции от отменённых голов в мои ворота. Все они были отменены сразу — их просматривал VAR. Если он смотрит и говорит, что был офсайд или нарушение, то оно было. Я был спокоен», — передаёт слова Магомедова корреспондент «Чемпионата» Николай Баранов.

Напомним, судейская бригада во главе с Василием Казарцевым не засчитала четыре гола московской команды. Красно-белые пробили в створ ворот Магомедова пять раз.