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Вратарь «Динамо» Мх высказался об отменённых голах «Спартака» в свои ворота

Вратарь «Динамо» Мх высказался об отменённых голах «Спартака» в свои ворота
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Вратарь махачкалинского «Динамо» Тимур Магомедов рассказал о своих эмоциях от пропущенных голов в матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026, в котором его команда проиграла «Спартаку» со счётом 0:1. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Василием Казарцевым (Санкт-Петербург).

Мир Российская Премьер-лига . 1-й тур
19 июля 2025, суббота. 20:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 0
Динамо Мх
Махачкала
1:0 Маркиньос – 37'    
Удаления: нет / Аззи – 53'

«Я бы ни с чем не сравнивал эмоции от отменённых голов в мои ворота. Все они были отменены сразу — их просматривал VAR. Если он смотрит и говорит, что был офсайд или нарушение, то оно было. Я был спокоен», — передаёт слова Магомедова корреспондент «Чемпионата» Николай Баранов.

Напомним, судейская бригада во главе с Василием Казарцевым не засчитала четыре гола московской команды. Красно-белые пробили в створ ворот Магомедова пять раз.

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Турнирная таблица РПЛ сезона-2025/2026
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