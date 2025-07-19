Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Колумбия — Парагвай. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
03:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Нападающий «Спартака» Заболотный отреагировал на похвалу от Деяна Станковича

Нападающий «Спартака» Заболотный отреагировал на похвалу от Деяна Станковича
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий «Спартака» Антон Заболотный отреагировал на похвалу от главного тренера команды Деяна Станковича после матча 1-го тура Российской Премьер-Лиги с махачкалинским «Динамо» (1:0). Форвард провёл на поле 75 минут, но не сумел отметиться результативными действиями.

Мир Российская Премьер-лига . 1-й тур
19 июля 2025, суббота. 20:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 0
Динамо Мх
Махачкала
1:0 Маркиньос – 37'    
Удаления: нет / Аззи – 53'

«Я всего лишь стараюсь выполнять требования Станковича, пытаюсь прислушиваться к его советам. Наверное, хорошо, если он меня хвалит. Но для меня самое приятное, когда команда побеждает», — передаёт слова Заболотного корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

34-летний Заболотный стал игроком «Спартака» летом 2025 года, подписав контрактное соглашение по схеме «1+1». Минувший сезон форвард провёл в составе «Химок», где в 31 матче забил шесть голов и отдал шесть результативных передач.

Материалы по теме
Игрок «Спартака» Заболотный ответил, будет ли он отмечать голы «Зениту» и ЦСКА
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android