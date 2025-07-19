Нападающий «Спартака» Заболотный отреагировал на похвалу от Деяна Станковича

Нападающий «Спартака» Антон Заболотный отреагировал на похвалу от главного тренера команды Деяна Станковича после матча 1-го тура Российской Премьер-Лиги с махачкалинским «Динамо» (1:0). Форвард провёл на поле 75 минут, но не сумел отметиться результативными действиями.
«Я всего лишь стараюсь выполнять требования Станковича, пытаюсь прислушиваться к его советам. Наверное, хорошо, если он меня хвалит. Но для меня самое приятное, когда команда побеждает», — передаёт слова Заболотного корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
34-летний Заболотный стал игроком «Спартака» летом 2025 года, подписав контрактное соглашение по схеме «1+1». Минувший сезон форвард провёл в составе «Химок», где в 31 матче забил шесть голов и отдал шесть результативных передач.
- 19 июля 2025
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