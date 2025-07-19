Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Колумбия — Парагвай. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
03:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Нападающий «Спартака» Маркиньос: я был потерян, когда не стало отца. Сейчас я стал лучше

Нападающий «Спартака» Маркиньос: я был потерян, когда не стало отца. Сейчас я стал лучше
Комментарии

Нападающий «Спартака» Маркиньос рассказал, насколько значим для него гол, забитый в матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги с махачкалинским «Динамо» (1:0). Ранее игрок также получил в команде игровой номер 10.

Мир Российская Премьер-лига . 1-й тур
19 июля 2025, суббота. 20:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 0
Динамо Мх
Махачкала
1:0 Маркиньос – 37'    
Удаления: нет / Аззи – 53'

«Как я раньше говорил, я обещал отцу получить 10-й номер. Рад, что сегодня забил мяч. Но больше всего рад, что сегодня «Спартак» победил.

Забивать голы — не главная цель для меня, главное — помогать команде. Я не пророк, чтобы говорить, сколько я забью. Буду делать всё, что смогу. Могу сказать, что стал лучше, чем я был. Когда не стало отца, я был потерян», — передаёт слова Маркиньоса корреспондент «Чемпионата» Николай Баранов.

Материалы по теме
Маркиньос рассказал, что ныне покойный отец хотел видеть его под 10-м номером в «Спартаке»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android