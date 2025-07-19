Нападающий «Спартака» Маркиньос: я был потерян, когда не стало отца. Сейчас я стал лучше
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Нападающий «Спартака» Маркиньос рассказал, насколько значим для него гол, забитый в матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги с махачкалинским «Динамо» (1:0). Ранее игрок также получил в команде игровой номер 10.
Мир Российская Премьер-лига . 1-й тур
19 июля 2025, суббота. 20:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 0
Динамо Мх
Махачкала
1:0 Маркиньос – 37'
Удаления: нет / Аззи – 53'
«Как я раньше говорил, я обещал отцу получить 10-й номер. Рад, что сегодня забил мяч. Но больше всего рад, что сегодня «Спартак» победил.
Забивать голы — не главная цель для меня, главное — помогать команде. Я не пророк, чтобы говорить, сколько я забью. Буду делать всё, что смогу. Могу сказать, что стал лучше, чем я был. Когда не стало отца, я был потерян», — передаёт слова Маркиньоса корреспондент «Чемпионата» Николай Баранов.
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