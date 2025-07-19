Вратарь «Динамо» Мх Магомедов: второй сезон в РПЛ будет сложнее, соперники адаптировались
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Вратарь махачкалинского «Динамо» Тимур Магомедов прокомментировал поражение своей команды в матче 1-го тура РПЛ со «Спартаком» (0:1), а также заявил, что нынешний сезон будет для клуба тяжелее, чем предыдущий.
Мир Российская Премьер-лига . 1-й тур
19 июля 2025, суббота. 20:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 0
Динамо Мх
Махачкала
1:0 Маркиньос – 37'
Удаления: нет / Аззи – 53'
«Спартак» много атаковал, нам пришлось много обороняться — это было тяжело. Почувствовали, что к нам адаптировались. Мы играем второй сезон в Премьер-Лиге, и он будет для нас сложнее. Практически все команды, с которыми мы играли, остались в РПЛ и адаптировались к нашему футболу. Нам нужно показывать немного больше, чем в матче со «Спартаком». Обязательно будем набирать, всё у нас будет хорошо», — передаёт слова Магомедова корреспондент «Чемпионата» Николай Баранов.
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