Вратарь «Динамо» Мх Магомедов: второй сезон в РПЛ будет сложнее, соперники адаптировались

Вратарь махачкалинского «Динамо» Тимур Магомедов прокомментировал поражение своей команды в матче 1-го тура РПЛ со «Спартаком» (0:1), а также заявил, что нынешний сезон будет для клуба тяжелее, чем предыдущий.

«Спартак» много атаковал, нам пришлось много обороняться — это было тяжело. Почувствовали, что к нам адаптировались. Мы играем второй сезон в Премьер-Лиге, и он будет для нас сложнее. Практически все команды, с которыми мы играли, остались в РПЛ и адаптировались к нашему футболу. Нам нужно показывать немного больше, чем в матче со «Спартаком». Обязательно будем набирать, всё у нас будет хорошо», — передаёт слова Магомедова корреспондент «Чемпионата» Николай Баранов.