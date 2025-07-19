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Антон Заболотный: не боялся конкурировать с Угальде и Гарсией — сезон длинный

Антон Заболотный: не боялся конкурировать с Угальде и Гарсией — сезон длинный
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Форвард московского «Спартака» Антон Заболотный высказался о конкуренции в команде среди нападающих.

«Я не боялся конкуренции с Угальде и Гарсией перед переходом. «Спартак» — хороший, резонансный вызов для меня. Конкуренция никогда не шла во вред. Мы понимаем, что сезон длинный, нужна хорошая обойма. 11 человек не смогут отыграть весь сезон ровно. Сегодня начинаю матч я, завтра и послезавтра — другие», — передаёт слова Заболотного корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Антон Заболотный дебютировал за «Спартак» в матче 1-го тура чемпионата России с махачкалинским «Динамо» (1:0). Ранее он выступал за подмосковные «Химки».

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