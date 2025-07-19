Нападающий «Спартака» Маркиньос: мы рады, что с нами такой игрок, как Заболотный

Нападающий московского «Спартака» Маркиньос после матча 1-го тура Российской Премьер-Лиги с «Динамо» Мх (1:0) высказался о новом форварде команды Антоне Заболотном. Российский форвард провёл на поле 75 минут, но не сумел отметиться результативными действиями.
«Мы рады, что с нами такой игрок, как Заболотный. Он точно поможет команде.
Думаю, мы должны быть семьёй. На поле надо поддерживать друг друга, помогать, сражаться и продолжать в том же духе. Уверен, что сейчас это есть», — передаёт слова Маркиньоса корреспондент «Чемпионата» Николай Баранов.
34-летний Заболотный стал игроком «Спартака» летом 2025 года, подписав контрактное соглашение по схеме «1+1». Минувший сезон форвард провёл в составе «Химок», где в 31 матче забил шесть голов и отдал шесть результативных передач.
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