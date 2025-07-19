Голкипер «Динамо» Мх Магомедов: мы планируем разрушить все скептические настроения

Вратарь махачкалинского «Динамо» Тимур Магомедов высказался о настрое команды после матча 1-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026, в котором его команда проиграла «Спартаку» со счётом 0:1.

«Мы планируем разрушить все скептические настроения. Понимаем, что у нас есть свой костяк — ребята, которые поднимались ещё со Второй лиги. Есть селекционный отдел, который обязательно нам поможет в комплектовании состава. Я в этом уверен: придут новые ребята и мы будем показывать хороший футбол», — передаёт слова Магомедова корреспондент «Чемпионата» Николай Баранов.

Ранее голкипер клуба из Махачкалы рассказал, что в нынешнем сезоне команде будет сложнее проявить себя. чем в предыдущем.