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Вратарь «Динамо» Мх Магомедов: Заболотный создал нам много проблем, он хороший форвард

Вратарь «Динамо» Мх Магомедов: Заболотный создал нам много проблем, он хороший форвард
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Вратарь махачкалинского «Динамо» Тимур Магомедов высоко отозвался о нападающем красно-белых Антоне Заболотном, который провёл свой дебютный официальный матч за команду. Во встрече «Спартак» — «Динамо» Махачкала победу со счётом 1:0 отпраздновали футболисты московского клуба.

Мир Российская Премьер-лига . 1-й тур
19 июля 2025, суббота. 20:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 0
Динамо Мх
Махачкала
1:0 Маркиньос – 37'    
Удаления: нет / Аззи – 53'

«Против Заболотного было очень тяжело играть и в прошлом сезоне. Он может расставиться, сбросить, продлить, к нему тяжело подобраться. Антон очень хороший форвард, создал нам очень много проблем. Не забил, но с ним тяжело играть», — передаёт слова Магомедова корреспондент «Чемпионата» Николай Баранов.

34-летний Заболотный стал игроком «Спартака» летом 2025 года, подписав контрактное соглашение по схеме «1+1». Минувший сезон форвард провёл в составе «Химок», где в 31 матче забил шесть голов и отдал шесть результативных передач.

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