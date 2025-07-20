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Мартинс опасно играл головой, Маркиньос праздновал с Заболотным. Фото победы «Спартака»

Мартинс опасно играл головой, Маркиньос праздновал с Заболотным. Фото победы «Спартака»
Кристофер Мартинс
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19 июля в Москве на стадионе «Лукойл Арена» в матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» одержал победу над махачкалинским «Динамо». Встреча завершилась со счётом 1:0 в пользу команды Деяна Станковича. Автором единственного засчитанного гола стал нападающий красно-белых Маркиньос. Отметим, что махачкалинцы играли вдесятером после удаления алжирского полузащитника Мохамеда Аззи на 53-й минуте.

Лучшие кадры с матча «Спартак» — «Динамо» Махачкала — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.

В следующем туре красно-белые встретятся с калининградской «Балтикой». Игра состоится 26 июля. Махачкалинское «Динамо» проведёт матч с «Оренбургом». Он состоится 27 июля.

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