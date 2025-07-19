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«Ситуация требовала». Тренер «Локо» Галактионов высказался о заменах в матче с «Сочи»

«Ситуация требовала». Тренер «Локо» Галактионов высказался о заменах в матче с «Сочи»
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Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов прокомментировал эффективные замены в матче 1-го тура РПЛ с «Сочи» (3:0). После выхода на замену вингер железнодорожников Зелимхан Бакаев и форвард Дмитрий Воробьёв забили по голу.

Мир Российская Премьер-лига . 1-й тур
19 июля 2025, суббота. 18:00 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
3 : 0
Сочи
Сочи
1:0 Руденко – 81'     2:0 Воробьёв – 83'     3:0 Бакаев – 87'    

«Что касается замен, но без привязки к фамилиям: когда ты планируешь ход матча, стратегию игры, ты понимаешь, кто может начать первым номером, кто может выйти по ходу игры, добавить определённой скорости, динамики, и с точки зрения атакующих взаимодействий и, если необходимо, и с точки зрения обороны. Безусловно, такое планирование было.

Вопрос другой — временной отрезок. Если бы игра складывалась по-другому, возможно, замены были бы чуть позже. Ситуация требовала изменений, необходимо было добавлять в скорости. Воробьёв, Бакаев вышли и этой скорости нам добавили», — приводит слова Галактионова официальный сайт клуба.

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