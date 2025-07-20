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Созин: нервяк Станковича передаётся игрокам «Спартака» — Солари только чудом не удалили

Созин: нервяк Станковича передаётся игрокам «Спартака» — Солари только чудом не удалили
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Футбольный эксперт Андрей Созин высказался о победе московского «Спартака» в матче 1-го тура чемпионата России с махачкалинским «Динамо» (1:0).

Мир Российская Премьер-лига . 1-й тур
19 июля 2025, суббота. 20:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 0
Динамо Мх
Махачкала
1:0 Маркиньос – 37'    
Удаления: нет / Аззи – 53'

«После такого матча становится понятно, почему вся страна болеет за «Спартак». Рядовой матч с «Динамо» Махачкала – и такая феерия, такие эмоции. Не скажу, что это было футбольное зрелище, но в целом такой накал, такие страсти нравятся зрителям.

Но вот тут аккуратнее надо быть одному человеку – Станковичу. Это ведь «Спартак» – тут и «в морду дать могут». Когда ты показываешь определённые жесты болельщикам про арбитров – ты можешь нарваться и на неадекватную реакцию. Надо вести себя достойнее. И такой нервяк – в проходном матче! Он ведь передаётся от Станковича футболистам «Спартака»: Солари только чудом не удалили. Футболистом Станкович был выдающимся, но как к тренеру есть вопросы, и прежде всего – по эмоциям. Их очень много», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

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