Созин: нервяк Станковича передаётся игрокам «Спартака» — Солари только чудом не удалили

Футбольный эксперт Андрей Созин высказался о победе московского «Спартака» в матче 1-го тура чемпионата России с махачкалинским «Динамо» (1:0).

«После такого матча становится понятно, почему вся страна болеет за «Спартак». Рядовой матч с «Динамо» Махачкала – и такая феерия, такие эмоции. Не скажу, что это было футбольное зрелище, но в целом такой накал, такие страсти нравятся зрителям.

Но вот тут аккуратнее надо быть одному человеку – Станковичу. Это ведь «Спартак» – тут и «в морду дать могут». Когда ты показываешь определённые жесты болельщикам про арбитров – ты можешь нарваться и на неадекватную реакцию. Надо вести себя достойнее. И такой нервяк – в проходном матче! Он ведь передаётся от Станковича футболистам «Спартака»: Солари только чудом не удалили. Футболистом Станкович был выдающимся, но как к тренеру есть вопросы, и прежде всего – по эмоциям. Их очень много», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.