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«Стало понятно, почему Солари не игрок стартового состава». Радимов — о спартаковце

«Стало понятно, почему Солари не игрок стартового состава». Радимов — о спартаковце
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Бывший футболист и тренер санкт-петербургского «Зенита» Владислав Радимов высказался об игре нападающего «Спартака» Пабло Солари в матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором красно-белые обыграли махачкалинское «Динамо» со счётом 1:0.

Мир Российская Премьер-лига . 1-й тур
19 июля 2025, суббота. 20:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 0
Динамо Мх
Махачкала
1:0 Маркиньос – 37'    
Удаления: нет / Аззи – 53'

«Теперь стало понятно, почему Солари не игрок стартового состава. Мне кажется, прям очевидно. И за те деньги, которые за него переплачены, он, конечно, должен давать гораздо больше», — сказал экс-игрок сине-бело-голубых в видео в телеграм-канале «РБ Спорт».

Аргентинского нападающего заменили в начале второго тайма встречи. Напомним, форвард перешёл в столичный клуб в феврале 2025 года за € 12 млн.

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