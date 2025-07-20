«Стало понятно, почему Солари не игрок стартового состава». Радимов — о спартаковце

Бывший футболист и тренер санкт-петербургского «Зенита» Владислав Радимов высказался об игре нападающего «Спартака» Пабло Солари в матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором красно-белые обыграли махачкалинское «Динамо» со счётом 1:0.

«Теперь стало понятно, почему Солари не игрок стартового состава. Мне кажется, прям очевидно. И за те деньги, которые за него переплачены, он, конечно, должен давать гораздо больше», — сказал экс-игрок сине-бело-голубых в видео в телеграм-канале «РБ Спорт».

Аргентинского нападающего заменили в начале второго тайма встречи. Напомним, форвард перешёл в столичный клуб в феврале 2025 года за € 12 млн.