Созин: «Динамо» надо серьёзнее относиться к старту чемпионата, РПЛ так-то длится 30 туров

Футбольный эксперт Андрей Созин высказался о потере очков московским «Динамо» в матче 1-го тура РПЛ с «Балтикой» (1:1).

«Динамо» надо серьёзнее относиться к старту чемпионата. «Братский кубок» – хорошая политическая акция, сыграли с сербскими командами. Но они были на полусогнутых ногах! И «Динамо» будто бы всё ещё осталось в этом кубке. Но тут не товарищеский турнир, а «Балтика», слава богу, не сербская команда. А будет отличной средней командой РПЛ. Тут очень понравилась работа Талалаева – в некоторых моментах он тактически переиграл Карпина.

Больше всего мне непонятны разговоры о том, что «Динамо» не вошло в сезон, что они ещё наберут. Так-то в РПЛ 30 туров – и очки надо набирать с первой игры. Иначе так в сезон можно входить долго – и закончить на пятом месте», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.