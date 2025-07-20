Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Колумбия — Парагвай. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
03:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Созин: «Динамо» надо серьёзнее относиться к старту чемпионата, РПЛ так-то длится 30 туров

Созин: «Динамо» надо серьёзнее относиться к старту чемпионата, РПЛ так-то длится 30 туров
Аудио-версия:
Комментарии

Футбольный эксперт Андрей Созин высказался о потере очков московским «Динамо» в матче 1-го тура РПЛ с «Балтикой» (1:1).

Мир Российская Премьер-лига . 1-й тур
18 июля 2025, пятница. 20:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 1
Балтика
Калининград
0:1 Хиль – 12'     1:1 Касерес – 48'    

«Динамо» надо серьёзнее относиться к старту чемпионата. «Братский кубок» – хорошая политическая акция, сыграли с сербскими командами. Но они были на полусогнутых ногах! И «Динамо» будто бы всё ещё осталось в этом кубке. Но тут не товарищеский турнир, а «Балтика», слава богу, не сербская команда. А будет отличной средней командой РПЛ. Тут очень понравилась работа Талалаева – в некоторых моментах он тактически переиграл Карпина.

Больше всего мне непонятны разговоры о том, что «Динамо» не вошло в сезон, что они ещё наберут. Так-то в РПЛ 30 туров – и очки надо набирать с первой игры. Иначе так в сезон можно входить долго – и закончить на пятом месте», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Материалы по теме
«Первый блин точно не вышел комом». Экс-игрок «Балтики» Низовцев — о матче с «Динамо»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android