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В «Торпедо» ответили на вопрос о бюджете клуба на сезон-2025/2026

В «Торпедо» ответили на вопрос о бюджете клуба на сезон-2025/2026
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Генеральный директор «Торпедо» Сергей Синяев ответил на вопрос о бюджете клуба на сезон-2025/2026, который команда проведёт в Лиге PARI.

— Акционеры «Торпедо» недавно официально подтвердили финансирование клуба на предстоящий сезон. Как изменится бюджет «Торпедо» относительно сезона-2024/2025?
— Скажу только то, что клубный бюджет частный и самый устойчивый в лиге. Он не зависит от государственного финансирования или иных бюджетных вложений. Думаю, этого достаточно для того, чтобы успокоить наших болельщиков и всех тех, кто не равнодушен к нашему клубу. Что касается сотрудников клуба и офиса, то для них прошедшее межсезонье тоже получилось психологически напряжённым. Но я уверен, что любые испытания только закаляют коллектив, — приводит слова Синяева официальный сайт клуба.

Напомним, ранее решением контрольно-дисциплинарного комитета РФС московское «Торпедо» было исключено из числа участников Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026 из-за попыток организации договорных матчей в футбольных соревнованиях. Бюро исполкома Российского футбольного союза утвердило «Оренбург» в качестве 16-го участника нового сезона Российской Премьер-Лиги.

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