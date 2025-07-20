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Футболисты «Урала» не смогли улететь из Ярославля после матча с «Шинником»

Футболисты «Урала» не смогли улететь из Ярославля после матча с «Шинником»
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Игроки екатеринбургского «Урала» ожидают вылета из Ярославля после выездного матча с «Шинником» (1:0) в 1-м туре Лиги PARI сезона-2025/2026 уже больше 4,5 часов.

Россия — Лига PARI . 1-й тур
19 июля 2025, суббота. 16:30 МСК
Шинник
Ярославль
Окончен
0 : 1
Урал
Екатеринбург
0:1 Железнов – 38'    

«Аэропорт Ярославля закрылся в момент, когда игроки, тренерский штаб и персонал уже находились на борту, а пилоты готовились к полёту. Более часа все сидели в самолёте, а затем вернулись в здание аэропорта.

Точное время вылета неизвестно. По информации экипажа, ожидание может продлиться ещё до четрырёх часов», — сообщает телеграм-канал екатеринбуржцев.

Единственный гол в матче забил полузащитник Юрий Железнов. В игре травму получил защитник хозяев Владимир Лысцов.

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