Футболисты «Урала» не смогли улететь из Ярославля после матча с «Шинником»

Игроки екатеринбургского «Урала» ожидают вылета из Ярославля после выездного матча с «Шинником» (1:0) в 1-м туре Лиги PARI сезона-2025/2026 уже больше 4,5 часов.

«Аэропорт Ярославля закрылся в момент, когда игроки, тренерский штаб и персонал уже находились на борту, а пилоты готовились к полёту. Более часа все сидели в самолёте, а затем вернулись в здание аэропорта.

Точное время вылета неизвестно. По информации экипажа, ожидание может продлиться ещё до четрырёх часов», — сообщает телеграм-канал екатеринбуржцев.

Единственный гол в матче забил полузащитник Юрий Железнов. В игре травму получил защитник хозяев Владимир Лысцов.