Нападающий «Спартака» Маркиньос: рад, что забил в первом же матче с десяткой на спине

Нападающий «Спартака» Маркиньос обратился к болельщикам после победы своей команды в матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги с махачкалинским Динамо (1:0). Футболист забил единственный гол этой встречи.

«Всем привет, спартаковцы! Счастлив, что забил первый гол, счастлив, что мы набрали три очка. Очень рад, что забил в первом же матче с десяткой на спине. Вперёд, «Спартак»!» — сказал Маркиньос в видео в телеграм-канале красно-белых.

В прошедшем сезоне Маркиньос принял участие в 37 матчах, где отметился тремя голами и 13 результативными передачами. «Спартак» по итогам сезона занял четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, заработав 57 очков. В Кубке России команда дошла до финала Пути регионов.