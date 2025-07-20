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Нападающий «Спартака» Маркиньос: рад, что забил в первом же матче с десяткой на спине

Нападающий «Спартака» Маркиньос: рад, что забил в первом же матче с десяткой на спине
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Нападающий «Спартака» Маркиньос обратился к болельщикам после победы своей команды в матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги с махачкалинским Динамо (1:0). Футболист забил единственный гол этой встречи.

Мир Российская Премьер-лига . 1-й тур
19 июля 2025, суббота. 20:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 0
Динамо Мх
Махачкала
1:0 Маркиньос – 37'    
Удаления: нет / Аззи – 53'

«Всем привет, спартаковцы! Счастлив, что забил первый гол, счастлив, что мы набрали три очка. Очень рад, что забил в первом же матче с десяткой на спине. Вперёд, «Спартак»!» — сказал Маркиньос в видео в телеграм-канале красно-белых.

В прошедшем сезоне Маркиньос принял участие в 37 матчах, где отметился тремя голами и 13 результативными передачами. «Спартак» по итогам сезона занял четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, заработав 57 очков. В Кубке России команда дошла до финала Пути регионов.

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