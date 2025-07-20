Вчера, 19 июля, состоялся заключительный матч 1/4 финала 14-го розыгрыша чемпионата Европы среди женщин. Турнир проходит в Швейцарии. В нём участвовали 16 национальных команд, разделённых на четыре группы. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами очередного игрового дня.

Результаты матчей чемпионата Европы среди женщин 19 июля:

1/4 финала. Франция — Германия (1:1, пен. 5:6).

В полуфинале турнира состоятся матчи Англия — Италия (22 июля) и Германия — Испания (23 июля). Финал пройдёт 27 июля.

Действующим чемпионом Европы среди женщин является сборная Англии. В финале чемпионата Европы 2022 года англичанки обыграли национальную команду Германии со счётом 2:1 (д. вр.). Турнир проходил в Англии.