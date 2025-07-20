Ловчев отреагировал на спорный эпизод матча «Спартака» с «Динамо» Мх

Бывший советский футболист, а ныне телеэксперт Евгений Ловчев поделился мыслями о работе судейской бригады арбитра Василия Казарцева матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги с махачкалинским «Динамо». Напомним, в первом тайме на 25-й минуте матча футболист «Динамо» Мохамед Аззи сыграл рукой после столкновения с игроком «Спартака» Рикарду Мангашем. Арбитр Казарцев после просмотра VAR не стал назначать пенальти и зафиксировал фол в атаке.

— Один момент, другой момент, третий момент — и всё это спартаковские эпизоды. Я думаю, не Казарцев увидел фол. Думаю, ему подсказали.

— Был толчок?

— Знаете… был толчок. Но такие толчки на любом угловом не свистят. А здесь свистнули. На мой взгляд, это пенальти, — сказал Ловчев в эфире «Матч ТВ».

В следующем туре красно-белые дома встретятся с калининградской «Балтикой» 26 июля. Махачкалинское «Динамо» проведёт гостевой матч с «Оренбургом» 27 июля.

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