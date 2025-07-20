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«Спартак» обратился к болельщикам после матча с махачкалинским «Динамо»

«Спартак» обратился к болельщикам после матча с махачкалинским «Динамо»
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«Спартак» опубликовал обращение к болельщикам клуба после победы команды в первом туре чемпионата России с махачкалинским «Динамо». Встреча прошла в Москве на стадионе «Лукой Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 1:0. Победный гол в матче забил Маркиньос.

Мир Российская Премьер-лига . 1-й тур
19 июля 2025, суббота. 20:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 0
Динамо Мх
Махачкала
1:0 Маркиньос – 37'    
Удаления: нет / Аззи – 53'

«Аплодисменты нашим фанатам! Именно вы вели нас к победе. Спасибо каждому из 17 045 болельщиков!» — написал «Спартак» на официальной странице в своём телеграм-канале.

В следующем туре РПЛ красно-белые встретятся с калининградской «Балтикой». Игра состоится 26 июля. Махачкалинское «Динамо» проведёт матч с «Оренбургом». Он состоится 27 июля.

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