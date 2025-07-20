«Спартак» обратился к болельщикам после матча с махачкалинским «Динамо»

«Спартак» опубликовал обращение к болельщикам клуба после победы команды в первом туре чемпионата России с махачкалинским «Динамо». Встреча прошла в Москве на стадионе «Лукой Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 1:0. Победный гол в матче забил Маркиньос.

«Аплодисменты нашим фанатам! Именно вы вели нас к победе. Спасибо каждому из 17 045 болельщиков!» — написал «Спартак» на официальной странице в своём телеграм-канале.

В следующем туре РПЛ красно-белые встретятся с калининградской «Балтикой». Игра состоится 26 июля. Махачкалинское «Динамо» проведёт матч с «Оренбургом». Он состоится 27 июля.