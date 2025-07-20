Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Колумбия — Парагвай. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
03:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Александр Мостовой: нельзя сказать, что «Спартак» сыграл хорошо

Александр Мостовой: нельзя сказать, что «Спартак» сыграл хорошо
Комментарии

Бывший футболист сборных СССР и России Александр Мостовой поделился мыслями об игре московского «Спартака» после победы в матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги с махачкалинским «Динамо» (1:0).

Мир Российская Премьер-лига . 1-й тур
19 июля 2025, суббота. 20:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 0
Динамо Мх
Махачкала
1:0 Маркиньос – 37'    
Удаления: нет / Аззи – 53'

«Три очёчка в копилочку. Да, нельзя сказать, что «Спартак» как-то хорошо сыграл, но лучше сыграть так и взять три очка, чем сыграть здорово и не увезти ничего. Но Махачкала… В принципе, даже не припомню, чтобы были у них моменты», — сказал Мостовой в видео, опубликованном в своём телеграм-канале.

В следующем туре красно-белые встретятся с калининградской «Балтикой» 26 июля. Махачкалинское «Динамо» проведёт матч с «Оренбургом» 27 июля.

Материалы по теме
Ловчев отреагировал на спорный эпизод матча «Спартака» с «Динамо» Мх

Как появился «Спартак»:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android