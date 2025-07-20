Александр Мостовой: нельзя сказать, что «Спартак» сыграл хорошо
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Бывший футболист сборных СССР и России Александр Мостовой поделился мыслями об игре московского «Спартака» после победы в матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги с махачкалинским «Динамо» (1:0).
Мир Российская Премьер-лига . 1-й тур
19 июля 2025, суббота. 20:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 0
Динамо Мх
Махачкала
1:0 Маркиньос – 37'
Удаления: нет / Аззи – 53'
«Три очёчка в копилочку. Да, нельзя сказать, что «Спартак» как-то хорошо сыграл, но лучше сыграть так и взять три очка, чем сыграть здорово и не увезти ничего. Но Махачкала… В принципе, даже не припомню, чтобы были у них моменты», — сказал Мостовой в видео, опубликованном в своём телеграм-канале.
В следующем туре красно-белые встретятся с калининградской «Балтикой» 26 июля. Махачкалинское «Динамо» проведёт матч с «Оренбургом» 27 июля.
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