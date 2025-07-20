«Испуганный вид». Мостовой отреагировал на работу судей в игре «Спартака» с «Динамо» Мх

Бывший футболист сборных СССР и России Александр Мостовой поделился мыслями о работе судейской бригады арбитра Василия Казарцева матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги с махачкалинским «Динамо» (1:0).

«Спасибо огромное защитнику махачкалинцев Аззи из Алжира, который напаниковал до такой степени, что его, в конце концов, удалили. Его удалил судья, который, в принципе, тоже наошибался прилично. Но у него [арбитра Василия Казарцева] изначально был испуганный вид, потому что все эти истории, все эти скандалы: где-то судей зажали, прижали, что-то узнали — конечно, они все сейчас так будут действовать. Испуганные будут работать, потому что не дай бог где-то, что‑то, как-то…» — сказал Мостовой в видео, опубликованном в своём телеграм-канале.

Напомним, в первом тайме встречи арбитры не зачитали три гола красно-белых, а также дважды не стали назначать 11-метровые в пользу москвичей в спорных эпизодах.

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