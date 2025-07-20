Радимов опубликовал свадебное фото с женой в честь первой годовщины торжества

Бывший футболист и тренер санкт-петербургского «Зенита» Владислав Радимов опубликовал в своём телеграм-канале фото со своей свадьбы с Анастасией Кулешовой в честь годовщины события. Радимов и Кулешова поженились 19 июля 2024 года.

На снимке молодожёны позируют в ресторане с видом на Исаакиевский собор в Санкт-Петербурге.

Фото: Из личного архива Владислава Радимова

«Год прошёл», — подписал фото Радимов.

Отметим, это это третий брак Радимова. Ранее он был женат на Ларисе Бушмановой и российской певице Татьяне Булановой.

За свою карьеру Радимов выступал за ЦСКА, московское «Динамо», испанскую «Сарагосу», «Крылья Советов» и петербургский «Зенит». Он провёл 405 матчей во всех турнирах, в которых забил 50 голов и отдал 48 результативных передач. Также экс-полузащитник сыграл 34 матча за сборную России, в которых отличился трижды.

ТОП-5 фактов о российском футболе: