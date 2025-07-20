Александр Мостовой высказался о перспективах «Спартака» в РПЛ после победы в 1-м туре
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Бывший футболист «Спартака», сборных СССР и России Александр Мостовой поделился мнением о перспективах красно-белых в Российской Премьер-Лиге сезона-2025/2026 после 1-го тура соревнований, где московская команда с минимальным счётом одолела махачкалинское «Динамо» (1:0).
Мир Российская Премьер-лига . 1-й тур
19 июля 2025, суббота. 20:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 0
Динамо Мх
Махачкала
1:0 Маркиньос – 37'
Удаления: нет / Аззи – 53'
«Спартак» имеет три очка. Сейчас трудно прогнозировать что-то. Нужно посмотреть три-четыре-пять туров», — сказал Мостовой в видео, опубликованном в своём телеграм-канале.
В следующем туре красно-белые встретятся на своём поле с калининградской «Балтикой». Игра состоится 26 июля. В минувшем сезоне «Спартак» занял четвёртое место в турнирной таблице чемпионата России.
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