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Форвард «Спартака» Заболотный: Станкович давал больше рекомендаций играть на меня

Форвард «Спартака» Заболотный: Станкович давал больше рекомендаций играть на меня
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Нападающий «Спартака» Антон Заболотный рассказал, какую установку дал главный тренер клуба Деян Станкович на матч с махачкалинским «Динамо» в первом туре чемпионата России. Встреча прошла в Москве и завершилась победой хозяев со счётом 1:0. Заболотный вышел на поле в стартовом составе и был заменён на 75-й минуте.

Мир Российская Премьер-лига . 1-й тур
19 июля 2025, суббота. 20:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 0
Динамо Мх
Махачкала
1:0 Маркиньос – 37'    
Удаления: нет / Аззи – 53'

— Какой был план Станковича на игру?
— Мы знали, что Махачкала будем стараться не дать нам контролировать мяч, они всегда идут в прессинг. Главный тренер давал больше рекомендаций играть на меня. Чтобы я цеплялся за мячи впереди после дальних передач, — сказал Заболотный в эфире «Матч ТВ».

В следующем туре РПЛ красно-белые встретятся с калининградской «Балтикой». Игра состоится 26 июля. Махачкалинское «Динамо» проведёт матч с «Оренбургом». Он состоится 27 июля.

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