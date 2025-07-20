Форвард «Спартака» Заболотный: Станкович давал больше рекомендаций играть на меня

Нападающий «Спартака» Антон Заболотный рассказал, какую установку дал главный тренер клуба Деян Станкович на матч с махачкалинским «Динамо» в первом туре чемпионата России. Встреча прошла в Москве и завершилась победой хозяев со счётом 1:0. Заболотный вышел на поле в стартовом составе и был заменён на 75-й минуте.

— Какой был план Станковича на игру?

— Мы знали, что Махачкала будем стараться не дать нам контролировать мяч, они всегда идут в прессинг. Главный тренер давал больше рекомендаций играть на меня. Чтобы я цеплялся за мячи впереди после дальних передач, — сказал Заболотный в эфире «Матч ТВ».

В следующем туре РПЛ красно-белые встретятся с калининградской «Балтикой». Игра состоится 26 июля. Махачкалинское «Динамо» проведёт матч с «Оренбургом». Он состоится 27 июля.