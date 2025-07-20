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Атланта Юнайтед — Шарлотт, результат матча 20 июля 2025, счёт 2:3, МЛС, Алексей Миранчук, Уилфрид Заха

«Атланта» с Миранчуком продлила безвыигрышную серию до 7 матчей, уступив «Шарлотту»
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В ночь с 19 на 20 июля завершился матч МЛС, в котором «Атланта Юнайтед» принимала «Шарлотт». Встреча прошла в американской Атланте на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум» и закончилась волевой победой гостей со счётом 3:2.

США — Major League Soccer . МЛС
20 июля 2025, воскресенье. 02:30 МСК
Атланта Юнайтед
Атланта
Окончен
2 : 3
Шарлотт
Шарлотт
1:0 Муюмба – 19'     1:1 Idan Gurno – 46'     1:2 Заха – 59'     1:3 Бьель – 77'     2:3 Латте Лат – 86'    

В составе «Шарлотта» голами отметились израильский форвард Идан Горно, ивуарийский вингер Уилфрид Заха и испанский хавбек Пеп Бьель (1+1). У хозяев забивали французско-конголезский хавбек Тристан Муюмба и ивуарийский нападающий Эммануэль Латте Лат. Российский атакующий полузащитник «пятиполосных» Алексей Миранчук провёл на поле весь матч, но результативными действиями не отметился.

«Атланта Юнайтед» продлила серию без побед в МЛС до семи матчей — четыре поражения и три ничьих. «Шарлотт» одержал верх в третьем подряд матче МЛС. В следующем матче «Атланта» продолжит домашнюю серию и проведёт игру с «Сиэтл Саундерс», а «Шарлотт» на своём поле встретится с «Торонто». Обе встречи состоятся 27 июля.

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