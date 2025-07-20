«Атланта» с Миранчуком продлила безвыигрышную серию до 7 матчей, уступив «Шарлотту»

В ночь с 19 на 20 июля завершился матч МЛС, в котором «Атланта Юнайтед» принимала «Шарлотт». Встреча прошла в американской Атланте на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум» и закончилась волевой победой гостей со счётом 3:2.

В составе «Шарлотта» голами отметились израильский форвард Идан Горно, ивуарийский вингер Уилфрид Заха и испанский хавбек Пеп Бьель (1+1). У хозяев забивали французско-конголезский хавбек Тристан Муюмба и ивуарийский нападающий Эммануэль Латте Лат. Российский атакующий полузащитник «пятиполосных» Алексей Миранчук провёл на поле весь матч, но результативными действиями не отметился.

«Атланта Юнайтед» продлила серию без побед в МЛС до семи матчей — четыре поражения и три ничьих. «Шарлотт» одержал верх в третьем подряд матче МЛС. В следующем матче «Атланта» продолжит домашнюю серию и проведёт игру с «Сиэтл Саундерс», а «Шарлотт» на своём поле встретится с «Торонто». Обе встречи состоятся 27 июля.

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