Дубль и передача Месси помогли «Интер Майами» разгромить «Нью-Йорк Ред Буллз» в МЛС
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Завершился матч МЛС, в котором «Нью-Йорк Ред Буллз» принимал «Интер Майами». Встреча прошла в Хэррисоне на стадионе «Ред Булл Арена» и завершилась победой гостей со счётом 5:1.
США — Major League Soccer . МЛС
20 июля 2025, воскресенье. 02:30 МСК
Нью-Йорк Ред Буллз
Хэррисон
Окончен
1 : 5
Интер Майами
Майами
1:0 Хак – 15' 1:1 Альба – 24' 1:2 Сеговия – 27' 1:3 Сеговия – 45+3' 1:4 Месси – 60' 1:5 Месси – 75'
В составе победителей забивали Жорди Альба, Теласко Сеговия (дважды) и Лионель Месси (дважды). Также на счету Месси результативная передача.
Единственный гол за «Нью-Йорк Ред Буллз» забил Александер Хак
«Интер Майами» одержал шестую победу за последние семь матчей. «Нью-Йорк Ред Буллз», в свою очередь, потерпел второе поражение за последние три матча.
В следующем матче «Интер Майами» встретится с «Цинциннати», а ««Нью-Йорк Ред Буллз» сыграет с «Чикаго Файр».
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