Дубль и передача Месси помогли «Интер Майами» разгромить «Нью-Йорк Ред Буллз» в МЛС

Завершился матч МЛС, в котором «Нью-Йорк Ред Буллз» принимал «Интер Майами». Встреча прошла в Хэррисоне на стадионе «Ред Булл Арена» и завершилась победой гостей со счётом 5:1.

В составе победителей забивали Жорди Альба, Теласко Сеговия (дважды) и Лионель Месси (дважды). Также на счету Месси результативная передача.

Единственный гол за «Нью-Йорк Ред Буллз» забил Александер Хак

«Интер Майами» одержал шестую победу за последние семь матчей. «Нью-Йорк Ред Буллз», в свою очередь, потерпел второе поражение за последние три матча.

В следующем матче «Интер Майами» встретится с «Цинциннати», а ««Нью-Йорк Ред Буллз» сыграет с «Чикаго Файр».