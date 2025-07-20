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Нью-Йорк Ред Буллз — Интер Майами, результат матча МЛС 20 июля 2025, счет 1:5

Дубль и передача Месси помогли «Интер Майами» разгромить «Нью-Йорк Ред Буллз» в МЛС
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Завершился матч МЛС, в котором «Нью-Йорк Ред Буллз» принимал «Интер Майами». Встреча прошла в Хэррисоне на стадионе «Ред Булл Арена» и завершилась победой гостей со счётом 5:1.

США — Major League Soccer . МЛС
20 июля 2025, воскресенье. 02:30 МСК
Нью-Йорк Ред Буллз
Хэррисон
Окончен
1 : 5
Интер Майами
Майами
1:0 Хак – 15'     1:1 Альба – 24'     1:2 Сеговия – 27'     1:3 Сеговия – 45+3'     1:4 Месси – 60'     1:5 Месси – 75'    

В составе победителей забивали Жорди Альба, Теласко Сеговия (дважды) и Лионель Месси (дважды). Также на счету Месси результативная передача.

Единственный гол за «Нью-Йорк Ред Буллз» забил Александер Хак

«Интер Майами» одержал шестую победу за последние семь матчей. «Нью-Йорк Ред Буллз», в свою очередь, потерпел второе поражение за последние три матча.

В следующем матче «Интер Майами» встретится с «Цинциннати», а ««Нью-Йорк Ред Буллз» сыграет с «Чикаго Файр».

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