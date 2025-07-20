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«Ливерпуль» предложил «Айнтрахту» € 90 млн без учёта бонусов за Экитике — Романо

«Ливерпуль» предложил «Айнтрахту» € 90 млн без учёта бонусов за Экитике — Романо
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Английский «Ливерпуль» практически закрыл сделку с немецким «Айнтрахтом» о трансфере 23-летнего нападающего Уго Экитике. Об этом сообщает журналист и инсайдер Фабрицио Романо в соцсети X (ранее Twitter).

По информации источника, мерсисайдцы сделали новое предложение немецкому клубу в размере € 90 млн, а также дополнительные бонусы. Ранее «красные» и французский форвард договорились о шестилетнем контракте с самим футболистом. Отмечается, что переговоры продолжаются.

В минувшем сезоне Экитике принял участие в 48 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 22 голами и 12 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, — € 75 млн.

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