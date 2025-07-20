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«Ньюкасл» оценил Исака в € 173 млн. «Ливерпуль» предлагал не более € 139 млн — talkSPORT

«Ньюкасл» оценил Исака в € 173 млн. «Ливерпуль» предлагал не более € 139 млн — talkSPORT
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Английский «Ньюкасл Юнайтед» не намерен продавать шведского форварда своей команды Александера Исака в это межсезонье. Об этом сообщает издание talkSPORT.

По информации источника, чтобы отпугнуть потенциальных покупателей «Ньюкасл» выставил ценник на Исака в размере чуть более € 173 млн (£ 150 млн). В свою очередь, «Ливерпуль» предложил «сорокам» примерно € 139 млн (£ 120 млн), получив отказ.

Ранее сообщалось, что саудовский «Аль-Хиляль» может перехватить трансферную цель «Ливерпуля» Исака, но сам футболист мечтает о переезде именно в мерсисайд. Кроме того, авторитетные издания сообщают, что «красные» согласовали контракт с форвардом «Айнтрахта» и трансферной целью «Ньюкасла» Уго Экитике.

В завершившемся сезоне-2024/2025 Исак принял участие в 42 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 27 голами и шестью результативными передачами. Действующее соглашение шведа с клубом рассчитано до конца июня 2028 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, — € 120 млн.

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