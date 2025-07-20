В «Ньюкасле» сделали заявление о будущем Александера Исака на фоне интереса «Ливерпуля»

Главный тренер «Ньюкасл Юнайтед» Эдди Хау высказался о будущем нападающего «сорок» Александера Исака на фоне серьёзного интереса к футболисту со стороны «Ливерпуля» и саудовского «Аль-Хиляля». Ранее сообщалось, что «Ньюкасл» не намерен продавать Исака, отказав мерсисайдцам в выкупе игрока за € 139 млн.

«Мне сложно дать 100% ясность по любому игроку. Александер счастлив в «Ньюкасле», он любит игроков, штаб, команду. Я уверен, что он будет здесь в начале сезона. У нас есть несколько таких игроков, которые незаменимы. Мы отчаянно хотим сохранить Исака в нашей команде», — приводит слова Хау издание talkSPORT.

Напомним, ранее появлялась информация, что «сороки» требуют за игрока не менее € 173 млн — сумма, которая чтобы должна отпугнуть потенциальных покупателей.

В прошлом сезоне Исак сыграл 42 матча во всех турнирах, в которых забил 27 голов и сделал шесть результативных передач. Его контракт с клубом действует до конца июня 2028 года. Согласно данным портала Transfermarkt, приблизительная стоимость игрока составляет € 120 млн.

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