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Родриго может перейти из «Реала» в «Барселону». Каталонцы уже связались с игроком — UOL

Родриго может перейти из «Реала» в «Барселону». Каталонцы уже связались с игроком — UOL
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«Барселона» проявляет интерес к вингеру «Реала» Родриго, сообщает UOL.

По данным источника, клуб уже связался с представителями игрока и сообщил о своём интересе. Переговоров пока нет, но в «Барсе» готовы их начать. Ранее сообщалось, что Родриго может покинуть «Реал» и клубы АПЛ проявляют к нему интерес.

В минувшем сезоне Родриго принял участие в 54 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 14 голами и 11 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 90 млн.

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