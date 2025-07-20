Месси обошёл Роналду по рекордному количеству голов без учёта пенальти
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38-летний аргентинский нападающий «Интер Майами» Лионель Месси вновь стал рекордсменом по количеству голов без учёта пенальти. Месси обошёл по этому показателю нападающего и капитана «Аль-Насра» португальца Криштиану Роналду.
Это произошло сегодня, 20 июля, в матче МЛС, в котором «Интер Майами» на выезде разгромил «Нью-Йорк Ред Буллз» (5:1). Месси записал на свой счёт два гола и результативную передачу. Оба раза аргентинец отличился с игры.
США — Major League Soccer . МЛС
17 июля 2025, четверг. 02:30 МСК
Цинциннати
Цинциннати
Окончен
3 : 0
Интер Майами
Майами
1:0 Valenzuela – 16' 2:0 Evander Ferreira – 50' 3:0 Evander Ferreira – 70'
Теперь у 38-летнего форварда 764 гола в карьере без учёта пенальти, а у Роналду – 763. Всего за легендарную карьеру Лионель забил 874 гола (в том числе 110 – с пенальти) в 1114 матчах, Роналду – 938 (175 – с пенальти) в 1281 игре.
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