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Кевин Де Брёйне прокомментировал свой переход в «Наполи»

Кевин Де Брёйне прокомментировал свой переход в «Наполи»
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Полузащитник Кевин Де Брёйне на первой пресс-конференции после перехода в «Наполи» объяснил, почему решил продолжить карьеру в Италии.

«Для меня большая честь играть за одну команду с [Диего] Марадоной. Не думаю, что это добавляет мне давления. Если ты играешь за большие команды, давление всегда присутствует, потому что они хотят побеждать. Марадона — легенда, но я сам по себе. Я сделаю всё, что в моих силах, и, надеюсь, доставлю удовольствие городу и болельщикам. Я здесь, потому что этот клуб очень конкурентоспособен, и я смогу показать здесь, на что способен. Я очень рад этому новому приключению. У меня по-прежнему есть мотивация и качества, чтобы быть конкурентоспособным на этом уровне. Меня впечатлили планы «Наполи», и я очень доволен своим выбором», – приводит слова Де Брёйне официальный сайт «Наполи».

Как сообщают СМИ, контракт бельгийца с «Наполи» подписан до лета 2027 года. По условиям соглашения, 33-летний полузащитник будет зарабатывать € 5 млн в год.

В прошлом сезоне Де Брёйне провёл 40 матчей за «Манчестер Сити», в которых забил шесть голов и сделал восемь результативных передач. По данным портала Transfermarkt, его текущая рыночная стоимость составляет € 20 млн.

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